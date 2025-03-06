Gölcük Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Ramazan ayı şenliği, çocuklara eğlence dolu anlar yaşatıyor.

Gölcük Belediyesi Ramazan ayının manevi atmosferini çocuklara şenlik havasında yaşatıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda başlayan Ulaşlı Düğün Salonu ve Panayır Mahallesi’nde devam eden şenliğe çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.

Hacivat ve Karagöz, Nasrettin Hoca ile İbiş’in canlı gösterileri, çocuk eğlenceleri ve maskotların yer aldığı şenliğe katılan çocuklar, Ramazan ayının manevi atmosferini eğlenerek öğreniyor. İnteraktif etkinliklerde Ramazan ayının manevi değeri hakkında faydalı bilgiler öğrenen çocuklar, çeşitli ikramların yer aldığı etkinliklerde doyasıya eğlenmenin tadını çıkarıyor.