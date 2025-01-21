Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen tiyatro gösterileri büyük ilgi görüyor. Tiyatro ve öncesinde ki gösterilerde minikler gönüllerince eğlendi.

Kartepe Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Hayallerin Gerçek Olsun” tiyatro gösterisi, çocuklar tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde Büyümeyen Çocuklar Tiyatrosu tarafından sahnelenen gösteri, miniklerin ara tatilde eğlenceli bir vakit geçirmesine imkan tanıdı. Çocukların hayal gücünü harekete geçiren, eğlenceli ve öğretici unsurları bir araya getiren bu tiyatro oyunu, izleyicilerden tam not aldı. Tiyatro öncesinde jonglör, illüzyon, vantrolog, pandomim, baloncuk gösterisi (bubble show) ve palyaço performansları da miniklere eğlenceli dakikalar yaşattı. Gösteri sonrası minikler ve aileleri Kartepe Belediye Başkanı M. Mustafa Kocaman’a etkinlik için teşekkürlerini iletti.