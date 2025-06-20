Bilecik’te ilkokul öğrencileri, öğretim yılının son günü öncesinde aileleriyle birlikte hem kitap okudular hem de oyunlar oynadılar.

Atatürk İlkokulu 2/C sınıfı öğretmen Emine Esra Eren, ’Aile Yılı’ kapsamında güzel bir etkinlik düzenlemedi. Öğrencilerine anne ve babalarıyla birlikte Pelitözü Gölpark’ta birçok etkinlik hazırlayan Emine Esra Eren, onlara keyifli bir gün yaşattı. Çocukları ile birlikte başta kitap okuyan veliler, ardından çocuklukları ile birlikte çeşitli oyunlar oynadılar. Velileri, sınıf öğretmeni Emine Esra Eren’e böylesine hoş vakit geçirdikleri için teşekkür ederken, bunun gibi etkinliklerin yapılmasının çok güzel olduğunu dile getirdiler.