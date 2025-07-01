Anadolu Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Çocuk Üniversitesi), 2025 yaz dönemine yenilikçi programlarla başladı. Yaz Döneminin ilk programı, yürütücülüğünü Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuba Ada’nın gerçekleştirdiği ve çocukların hem beden hem de zihin gelişimini hedefleyen "Aikido ve Matematik" oldu.

Program hakkında bilgi veren program eğitmeni ve Aikido uzmanı Mehmet Can Yetkin "Çocukların sadece akademik başarısını değil, duygusal dayanıklılığını ve fiziksel farkındalığını da önemsiyoruz. Bu programda çocuklar, stresle baş etme yollarını hem hareket hem de düşünme yoluyla keşfedecekler." ifadelerini kullandı.

"Stres Anında Karar Verme Becerisi" temalı program, çocukların stresli durumlarda daha sağlıklı ve hızlı kararlar alabilmesini desteklemeyi amaçlıyor. Etkinlik kapsamında çocuklar, Aikido’nun temel hareketleriyle fiziksel denge, odaklanma ve beden farkındalığı kazanırken; matematiksel etkinliklerle dikkat, stratejik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirme fırsatı bulacaklar.

Çocuk Üniversitesi, yaz dönemi boyunca benzer şekilde disiplinler arası yaklaşımlarla tasarlanmış birçok programla çocuklara ilham vermeye devam edecek. Programlar hakkında detaylı bilgi almak için cocuk.anadolu.edu.tr adresini ziyaret edebilir, detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.