Şırnak’ın Cizre ilçesinde denetimli serbestlikten faydalanan yükümlülere yönelik düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi programında Çanakkale Şehitleri anıldı.

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümü münasebeti ile denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlülere yönelik bir program düzenledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen seminerde Çanakkale Deniz Zaferi’nin önemi anlatıldı, şehitler dualarla yad edildi. Akabinde yükümlüler Konak Mahallesindeki şehitliğin temizlik ve bakımını gerçekleştirdi.