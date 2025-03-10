Beşiktaş’ın İtalyan santrforu Ciro Immobile, Süper Lig’deki 6 maçlık gol hasretini Gaziantep FK ağlarını sarsarak sonlandırdı.

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK’ya 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların tek golünü 31. dakikada penaltıdan Ciro Immobile kaydetti. İtalyan futbolcu, böylelikle uzun süren gol hasretine de son vermiş oldu. Son olarak ligin 19. haftasında Bodrum FK ağlarını sarsan Immobile, 6 maç aranın ardından tekrar gol sevinci yaşadı.

Tecrübeli futbolcu, bu süreçte ligde Samsunspor, Antalyaspor, Sivasspor, Trabzonspor, Eyüpspor ve Kayserispor müsabakalarında gol sevinci yaşayamadı.