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Isparta’nın Uluborlu ve Yalvaç ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 31 Temmuz ve 1 Ağustos 2025 tarihlerinde Uluborlu ve Yalvaç ilçelerinde aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlar sonucunda ’nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 4 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, ’basit yaralama’ suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Kaynak: İHA