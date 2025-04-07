Kocaeli'de İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evleri 2025-2026 Eğitim Öğretim dönemi için ön kayıtlar bugün başladı. Kayıtlar 18 Nisan tarihine kadar yüz yüze form doldurularak gerçekleştirilecek.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 2025-2026 Eğitim Öğretim dönemi için Çınar Çocuk Evleri’nde yeni dönem kayıtlarını başlattı. Kayıtlar 7 Nisan - 18 Nisan tarihleri arasında alınacak. Başvurular, İZGİM Kadın Girişimciler Merkezi’nde yapılacak. Başvuru saatleri ise 08:30-17:30 arasında olacak. Başvurular, gerekli evraklarla birlikte yüz yüze form doldurularak gerçekleştirilecek.

KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

Sağlık raporu

Çocuğun ve velinin kimlik fotokopileri

Nüfus kayıt örneği (hanede yaşayan herkesin görünecek şekilde)

Hanede çalışan herkesin ek ödemeli maaş bordrosu

Çalışmayan 18 yaş üstü bireylerden E-Devlet’ten alınacak güncel SGK dökümü

Boşanmış ebeveynler için vasi kararı veya velayet belgesi, boşanma süreci devam ediyorsa mahkeme kararının fotokopisi

Şehit ve gazi yakınları için ilgili belgeler

ÇINAR ÇOCUK EVLERİ VE YAŞ GRUPLARI:

Yeşilova Çınar Çocuk Evi: 2022, 2021, 2020 doğumlular

Tüysüzler Canan Dağdeviren Çınar Çocuk Evi, Ekopark Havva Kolaylı Çınar Çocuk Evi, Erenler İsmail Hakkı Toker Çınar Çocuk Evi, Tepeköy Şehit Polis Şeyda Yılmaz Çınar Çocuk Evi: 2021 ve 2020 doğumlular

Önemli Uyarı: Başvurular sırasında eksik evrak teslimi durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır. Ayrıca, yalnızca bir okul için başvuru yapılabilir. Aynı haneden iki çocuk başvurusu yapacak aileler, her bir öğrenci için ayrı başvuru yapmalıdır.

Detaylı bilgi ve başvuru için 318 0000 – Dahili 4707-4704 numaralı telefona ulaşılabilir.