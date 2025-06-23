Ticaret Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ve "paslanmaz çelik ürünleri" ithalatı ile İran İslam Cumhuriyeti menşeli "polistiren" ithalatına yönelik dampinge karşı önlemin 5 yıl daha uygulanmasına karar verdi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2025/11) ile Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ithalatı ve "paslanmaz çelik ürünlerinin" ithalatı ile İran İslam Cumhuriyeti menşeli 3903.19.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “diğerleri” (polistiren) ithalatına yönelik başlatılan dampinge karşı önlemlerin devamına karar verdi.

SORUŞTURMA SONUCU: DAMPİNG VE ZARAR DEVAM EDEBİLİR

26 Aralık 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğ (No: 2023/38) ile başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından tamamlandı. Soruşturma sonucunda, ÇHC menşeli ürünlere uygulanan önlemin kaldırılması durumunda dampingin ve yerli sanayiye verilen zararın devam etme veya yeniden ortaya çıkma ihtimalinin yüksek olduğu belirlendi.

ÖNLEM 5 YIL DAHA YÜRÜRLÜKTE

İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararıyla, 31 Aralık 2018 tarihli Tebliğ (No: 2019/4) ile başlatılan dampinge karşı önlem, 5 yıl daha uygulanmaya devam edecek. Gümrük idareleri, söz konusu ürünlerin serbest dolaşıma girişinde belirlenen oranda dampinge karşı kesin önlem tahsil edecek. Önlemin kapsamı, Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde (TGTC) yer alan gümrük tarife pozisyonları (GTP) ve eşya tanımıyla sınırlı olacak.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğlere göre, önlem 5 yıl süreyle geçerli olacak. Ancak, bu süre dolmadan önce yeni bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatılırsa, önlem soruşturma sonuçlanana kadar yürürlükte kalacak.

Söz konusu tebliğlerde tarife pozisyonlarında veya eşya tanımında yapılacak değişikliklerin önlemin uygulanmasını engellemeyeceği de vurgulandı.