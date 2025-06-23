Malatya’nın Arapgir ilçesinde yetişen ve coğrafi işaretle tescillenen mor reyhan, bu kez dondurma olarak vatandaşın beğenisine sunuldu.

Doğal aroması ve sağlık açısından faydalarıyla bilinen mor reyhan dondurması, Hakan ve Meral Poyraz Üge çifti tarafından üretildi. Tamamen doğal yöntemlerle hazırlanan ve hiçbir katkı maddesi içermeyen dondurma, kısa sürede yoğun ilgi gördü. Türkiye’de bitki çeşitliliği kategorisinde coğrafi işaret alan ilk ürün olan mor reyhan daha önce reçel, çay, baharat ve şerbet gibi formlarda üretilirken, şimdi dondurmasıyla da dikkat çekiyor.

Girişimci Meral Poyraz Üge, deneme amacıyla başladıkları üretime beklenenden fazla talep geldiğini belirterek, "Kısa sürede il dışından da sipariş almaya başladık. Bu ilgi bizi çok mutlu etti" dedi.

Hakan Üge ise üretimi Kozluk Çayı kenarında kurdukları işletmede gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Tamamen doğal yöntemlerle üretiyoruz. Vatandaşlarımızı bu sağlıklı ve lezzetli dondurmayı tatmaya davet ediyoruz" diye konuştu.