Antalya’nın Manavgat ilçesinde çimento yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada dorsedeki çimentolar yola saçıldı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Manavgat-Antalya D400 kara yolu Çolaklı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Antalya yönüne seyir halinde olan çimento yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Uzun süre bariyerlere sürtünerek ilerleyen tır, yolun sağ tarafına devrildi. Tırın dorsesinde bulunan çimentolar yola saçılırken kazada yaralanan olmadığı bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.