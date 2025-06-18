Ardahan’ın Çıldır ilçesinde öğrenciler tarafından yıl boyunca yapılan resimlerden oluşan sergi açıldı

Çıldır Şehit Taner Karadeniz Ortaokulu, öğrencilerin yıl boyunca yaptıkları çalışmaları düzenledikleri sergi ile öğretmen, öğrenci ve vatandaşların beğenisine sundu. Öğrencilerin yaptığı karma tekniklerden oluşan resim sergisi büyük beğeni topladı.88 öğrenci tarafından toplam 159 eser sergilendi.

Sergide öğrencilerinin farklı teknikler kullanarak hazırladıkları çok sayıda resim yer aldı.