İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nde devam eden 4. fazın yapım çalışmalarını yerinde inceledi. İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileriyle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Dr. Tugay, mevcut 3 fazın tam kapasiteyle çalışır hale getirildiğini, 4. faz inşaatının ise Nisan 2025’de tamamlanacağını söyledi.

Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nin verimini yükseltecek revizyon çalışmaları ve arıtma kapasitesinin artırılmasını sağlayacak 4. faz inşaatı tüm hızıyla devam ederken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay çalışmaları yerinde inceledi. İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Hakan Özel, Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı Mürüvvet Kılıç, Projeler Dairesi Başkanı Münevver Elele, mevcut durum çalışmalar hakkında Başkan Tugay’a bilgi verdi.

Türkiye’nin en büyük arıtma tesisleri sıralamasında yerini alacak

İzmir Körfezi’nin temizlenmesi açısından önemli yatırımlardan biri olan Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’ndeki kapasite artırma çalışmalarına göreve geldikleri günden itibaren hız kazandırdıklarını dile getiren Başkan Tugay, “4. Fazda inşaat çalışmalarının az bir kısmı kaldı ardından elektromekanik kısımlarına geçilecek. Kısa bir süre içerisinde bunun da tamamlanması hedefleniyor. Bu çalışmalar tamamlandığında yüzde 36 kapasite artışı sağlanmış olacak. Böylece tesis günlük 820 bin metreküp kapasite ile çalışacak. Yine Türkiye’nin en büyük atık su arıtma tesisleri sıralamasında yerini alacak” dedi.

Daha verimli çalışacak ve daha fazla arıtma yapacak

Üç fazdan oluşan Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ndeki bakım ve yenileme çalışmaları son aşamaya geldi. Havuzlar temizlendi, verimliliğini kaybeden ekipmanlar yenilendi. 3 milyon kişinin atık suyunu arıtan tesisten Körfez’e deşarj edilen suyun kalitesi yükseldi. İZSU Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı Mürüvvet Kılıç, tesiste devam eden çalışmalar hakkında bilgi verirken “Tüm fazların temizliği ve ekipman değişimleri tamamlandı, tüm fazlara ait havuzlar devreye alındı. Havuz üzerindeki boru imalatlarından bir kısmının değişimine ait montaj çalışmaları devam ediyor. Çok büyük bir özveri ile çalışmalarımızın büyük kısmı tamamlandı. Tesise giren atık suyun tamamı, standartların üstünde arıtılıyor. 4. faz ise tesise gelen debinin karşılanması amacıyla ve aynı zamanda 3 fazda süren bakım onarım çalışmalarının rahat yapılabilmesi için ek bir ünite olarak planlandı.

Nisan 2025’de devreye alınacak

Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nin orta ve uzun vadede kapasitesinin yetersiz kalmaması, bakım onarım faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için tesisin kapasitesi günlük 605 bin metreküpten 820 bin 800 metreküpe çıkarılacak. Nisan ayında tamamlanması öngörülen Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi 4. Faz 2. İkmal İnşaatı tamamlandığında Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi alanında Türkiye’nin en büyüğü olacak.