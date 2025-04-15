Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 102 araç kapasiteli Çiftlik-1 Mekanik Otoparkı hizmete açıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından kente yeni bir otopark daha kazandırıldı. Kent içi trafik yoğunluğunu azaltmak ve park yeri arayışındaki vatandaşların zaman kayıplarını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Çiftlik-1 Mekanik Otoparkı, hizmet vermeye başladı. Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan SAMULAŞ A.Ş. tarafından işletilen 3’ü bodrum kat olmak üzere 4 katlı olarak inşa edilen Çiftlik-1 Mekanik Otoparkı, 102 araç kapasitesine sahip. Proje kapsamında ayrıca üst kısımda ise vatandaşların soluk alabileceği bir sosyal alan da bulunuyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Çiftlik-1 Mekanik Otoparkı bölgedeki araç park yeri ihtiyacını büyük oranda karşılayacak, ulaşım altyapısına önemli bir katkı sunacak ve şehirdeki trafik yoğunluğunun azaltılmasına yardımcı olacak.

"Şehrimize hayırlı uğurlu olsun"

Samsun’a değer katacak projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Hemşehrilerimizin hayatını her alanda kolaylaştıracak çalışmalar her zaman önceliğimiz. Bu kapsamda kent içi araç park yeri ihtiyacını karşılamak için çeşitli projeler gerçekleştiriyor, yeni planlamalar yapıyoruz. Bu tür projelerle Samsun’umuzun daha düzenli, verimli ve sürdürülebilir bir ulaşım altyapısına sahip olmasını hedefliyoruz. Son olarak İlkadım ilçemizde yapımını tamamladığımız Çiftlik-1 Mekanik Otoparkımızı da hizmete açtık. Samsun’umuza, hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.