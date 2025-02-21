Küresel iklim değişiklikleri nedeniyle artan doğal afetler sonucunda oluşacak ürün kayıpları ve risklere karşı tarımsal üretimde devamlılık ve üreticilerin gelir istikrarını sağlama amacı güden tarım sigortası, tarım ekonomisinin dengesinin korunmasına katkı sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

2024 yılında Muğla’da bitkisel ürünler; arı, büyükbaş ve küçükbaş hayvan, kümes, sera ve su ürünleri alanlarında toplam 30 bin 451 sigorta poliçesi yapıldı. 2020 verilerine göre Muğla’da yüzde 104 oranında sigorta prim sayısında artış sağlandığı açıklandı.

2025 yılına yönelik olarak Tarım Sigortaları Havuzu tarafından belirlenen riskler, ürünler, bölgeler ve prim desteği oranlarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı 25 Aralık 2024 tarihinde yürürlüğe girerken, tarım sigortalarının yaygınlaştırılması, üretici ve yetiştiricilerin bu konuda bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

Muğla’nın ilçelerinde gerçekleştirilen tanıtım toplantıları çiftçiler tarafından büyük ilgi görürken, düzenlenen bilgilendirme toplantıları ile toplamda 191 üreticiye ulaşıldı. Tarım sigortaları konulu toplantılarda, üreticilere devlet destekli tarım sigortaları hakkında detaylı bilgiler verildi ve sigorta uygulamalarının yaygınlaştırılmasını sağlamak adına çalışmaların devam edeceği açıklandı.