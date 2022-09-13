Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Adıyaman merkez ve ilçelerinde çiftçilere hazırlanan proje çerçevesinde damlama sisteminden çapa motoruna kadar çeşitli tarım alet ve teçhizatları dağıtıldı.

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Adıyaman merkez ve ilçelerinde çiftçilere hazırlanan proje çerçevesinde damlama sisteminden çapa motoruna kadar çeşitli tarım alet ve teçhizatları dağıtıldı.

GAP Bölge Kalkınma İdaresince finanse edilen Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yürütülen ‘Adıyaman’da modern teknikler ile meyveciliğin geliştirilmesi’ projesi çerçevesinde başvuru Adıyaman merkez ve ilçelerinden başvuru yapan 6 çiftçiye 5 dönümlük arazi için fidan dağıtımı yapıldı. Fidanların dikimi sonrasında proje çerçevesinde yine 6 çiftçiye, bahçe tesisi için gerekli sulama sistemi, gübre tankı, çapa motoru, zirai ilaç, gübre ile akülü ilaçlama makinesi verildi. Tarım aletlerini alan çiftçilerin mutlulukları yüzlerine yansırken Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, Adıyaman’ı tarımda marka şehir haline getirmek için çalışmalar içerisinde olduklarını dile getirdi.

550 bin TL’ye maliyetli olan projenin yüzde 30’u çiftçiler tarafından yüzde 70’i ise GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca karşılandığı öğrenildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, “GAP Bölge Kalkınma İdaresiyle ortak yürüttüğümüz Adıyaman’da meyveciliği geliştirilmesi projesi çerçevesinde Samsat, Çelikhan, Adıyaman merkez ve Gölbaşı ilçemizde 6 çiftçimize eğitim amaçlı bahçe kurduk. Bu bahçelerimizin fidanlarını ilkbaharda dağıttık, bahçemizin kurulumları tamamlandı. Şu anda bahçemizde bakım, besleme mücadelesiyle ilgili malzemeler dağıtıyoruz. Her çiftçimize sulama boruları, çapa makinesi, sırt pompası, gübre, budama makası gibi aletler veriyoruz. Bir çiftçimizin özellikle ilkbahardan sonbahara kadar bakım besleme yapabileceği malzemeleri veriyoruz. Malzemelerin yüzde 30’u çiftçi katkı payı, yüzde 70’si ise GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının hibesiyle yapılan projemizi bugün tamamlamış bulunmaktayız. Toplam 550 bin TL maliyetli, bunun yüzde 30’u çiftçilerimiz tarafından yüzde 70’de GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca karşılandı. Şu anda projemizi nihayete erdirdik” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından çiftçilere tarım aletleri Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas ve kurum görevlileri tarafından dağıtıldı.