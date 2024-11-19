Afyonkarahisar Valiliği İl Özel İdaresi bütçeli yüzde 50 hibeli 26 ton 675 kilogram buğday tohumu dağıttı.

Dazkırı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden konuyla ilgili sosyal medyadan yapılan açıklamada, dağıtımı yapılan buğday tohumlarının İl Özel İdaresi bütçeli ve yüzde 50 hibe destekli olduğu kaydedildi. Açıklamada, “İlçemizde bakanlığımız tarafından geliştirilen soğuğa ve kuraklığa dayanıklı bir buğday tohumu olan sertifikalı ’bayraktar 2000’ çeşidi 26 ton 675 kilogram tohum Kaymakamı Gizem Bayguş ve İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz Çağatay Özcan’ın katılımıyla yapıldı. Yaklaşık 1067 dekarda 99 çiftçimize toprakla buluşturulmak üzere tohum dağıtımı gerçekleştirildi. Tüm üreticilerimize bereketli bir sezon diliyoruz” ifadelerine yer verildi.