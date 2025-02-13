Yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Sakarya’daki çiçeklerin yoğun mesaisi başladı. Çiçekçilerde tek bir gül 150 liradan satılırken buketler 500 ile 5 bin lira arasında alıcı buluyor.

Sakarya’da çiçekçiler, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu özel günün vazgeçilmez çiçeği olan canlı gülün tanesi ortalama 150 liradan alıcı bulurken buketle ise 500 ila 5 bin lira arasında satışa sunuluyor. Çiçek fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 50 artış gösterdiğini belirten işletmeci Kasım Midilli, üretim maliyetinin artmasının bu duruma sebep olduğunu aktardı.

"En çok gül, orkide, kır çiçekleri ve nergis tercih ediliyor"

Sevgililer günü öncesi vatandaşların çiçeklere yoğun ilgi gösterdiğini belirten çiçek satıcısı Kasım Midilli, "Geçen yıllara göre hazırlık yapıyoruz. Buna göre gül, kır çiçekleri hazırlayıp orkideleri ambalajlıyoruz. En çok gül, orkide, kır çiçekleri ve nergis tercih ediliyor. Güller 150, orkideler ise bin 200, bin 500 civarında satılıyor. Buketler 500 liradan başlıyor ve 5 bin liraya kadar çıkıyor. Çiçek alanlar ürünlerin tazeliğine, ambalajına dikkat ediyor. Bu sene fiyatlarda yaklaşık olarak yüzde 50 oranında zam var. Bunun sebebini ise üretim maliyetlerine bağlıyoruz" dedi.