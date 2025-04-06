Cumhuriyet Halk Partisi’nin 21. Olağanüstü Kurultayı için genel başkan adaylığını açıklayan eski milletvekili Berhan Şimşek, adaylık başvurusunun ‘5 dakika geç teslim edildiği’ nedeniyle kabul edilmediğini söyledi. Bu çerçevede CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçilme yeterliliğine sahip tek aday oldu.

Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlenen CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanı sıra Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Berhan Şimşek, genel başkanlığa aday olduğunu açıklamıştı. Daha sonra ise Uysal, partisini yıpratmamak için adaylıktan çekildiğini duyurmuştu. CHP’nin bir diğer adayı Berhan Şimşek ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, adaylık başvurusunun ‘5 dakika geç teslim edildiği’ nedeniyle Divan Başkanlığı tarafından kabul edilmediğini söyledi.

Şimşek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi 21. Olağanüstü Kurultayda imzalarımız ve müracaatımızı 5 dakika geç kaldığımız için divan kabul etmedi. Özgür Özel’le Murat Emir’le Ali Mahir Başarır’la konuşmama rağmen ‘hayır vakit geçmiştir’ dediler. Geçen kurultayda listeleri, 4 saat sonra verilebildi. Kamuoyunun ve parti kamuoyunun vicdanına teslim ediyorum."