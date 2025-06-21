CHP Genel Başkanı Özgür Özel Manisa’da basın mensuplarına gündemi değerlendirdi. Özel, yaz boyunca mitinglerini devam ettireceklerini belirterek, "Yaz boyunca da çok özel durumlar olmazsa, çok önemli bir mani çıkmazsa, biz mitinglere devam edeceğiz. Miting serisi yaz boyunca değil, bu miting değil eylem olduğu için eylem sonuç alana kadar devam eder. Bizim sonuç almamız için öncelikle arkadaşlarımızın tutuksuz yargılanmaları, adil yargılanmaları, yapılan bu haksızlıkların son bulması gerekiyor. Biz mitingleri azaltmayı ve seyreltmeyi değil, aksine mitingleri çoğaltmayı ya da yeni eylemlerle desteklemeyi düşünüyoruz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek’i katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ilk oturumunda yalnız bırakmadı. Sınav bitiminde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özel, "Nehir’imiz, Ferdi’nin kızı Nehir, siz de şahitlik etmiştiniz ‘Şimdi beni sınava kim götürecek’ demişti. Ben de o gün ‘Tabii ki ben götüreceğim’ demiştim. Bugün sınava birlikte gittik, daha sonra eve bıraktım. Tabii kolay bir şey değil, hepimiz çok korktuk çok kötü etkilenecek diye. Ve onun için uzun süredir de bütün arkadaşları, sevenleri, ailesiyle birlikte destek olmaya çalışıyorlardı. Bugün sınava girerken Nehir’i iyi gördük. Sınav sonucunda da kötü etkilenmediğini, elinden gelenin en iyisini yaptığını söylüyor. Yarın da takip edeceğiz, yarın da birlikte olacağız sınavda. Mimar olmak istiyor. Babasının bıraktığı yerden devam etmek istiyor. Çok da yetenekli bir kız. Babası da hep derdi ‘Ben çöpten adam çizmeyi bilmiyordum, mimar oldum. Nehir beş boyutlu çizim biliyor, çok iyi olacak’ falan diyordu. Ümit ederim arzu ettiği bir bölüme yerleşir. Biz de takip ediyor olacağız. Size de gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ediyoruz. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

"Mitingleri çoğaltmayı düşünüyoruz"

CHP Lideri Özel, mitinglerin yaz boyunca devam edip etmeyeceği sorusuna şu yanıtı verdi:

"Üniversite sınavından dolayı bugün miting yapmadık. Yarın sınav bitiminde Tekirdağ’a hareket edeceğiz. Yarın akşam saat 19.00’da Tekirdağ’da büyük mitingimizi gerçekleştireceğiz. Yaz boyunca da çok özel durumlar olmazsa, çok önemli bir mani çıkmazsa, biz mitinglere devam edeceğiz. Miting serisi yaz boyunca değil, bu miting değil eylem olduğu için eylem sonuç alana kadar devam eder. Bizim sonuç almamız için öncelikle arkadaşlarımızın tutuksuz yargılanmaları, adil yargılanmaları, yapılan bu haksızlıkların son bulması gerekiyor. Biz mitingleri azaltmayı ve seyreltmeyi değil, aksine mitingleri çoğaltmayı ya da yeni eylemlerle desteklemeyi düşünüyoruz. Örneğin dün, Sayın Fatih Keleş’in 26 yaşındaki oğlunu tutukladılar. Yine Sayın Fatih Keleş‘’n yeğenini tutukladılar. Fatih Keleş Kandıra Cezaevi’ne alındı Silivri’den. Ve Kandıra Cezaevi’nden götürülüp Çağlayan’da, avukatı olmadığı halde Bakın bu çağda böyle bir şey mümkün değil. Dünyanın herhangi bir yerinde, bırakın hukuk devleti kendisine yarım demokrasi diyen yerlerde, ‘Beni niye getirdiniz?’, ‘Sohbete çağırdık.’ ‘Avukatım nerede?’ ‘Avukatın yanında rahat konuşamıyorsun’ diye bir şey olmaz. Fatih Keleş’i daha önce ailesiyle tehdit ettiler. Böyle bir şey olmaz, bu kabul edilebilecek bir şey değil. Bundan sonra 26 yaşındaki oğlunu alıp, babasını oğluyla tehdit etmek, daha sonra oğlunu da tutuklamak olacak şey değil. Ben bugün annesiyle konuştum, dün akşam konuşamadık. Çok moralleri bozuktu, bu sabah erken saatlerde konuşabildik. Ve zaten insanların eşi sırf iftiracı olsun diye içeride tutuluyor. Bakın Fatih Keleş’e şunu söylüyorlar. ‘Konuş, evine git. Şunları söyle, evine git.’ Fatih Keleş diyor ki ‘Ya bilmediğim bir şeyin neyini söyleyeyim? Olmayan bir şeyin neyini söyleyeyim?’ İşte ‘Para kasası var mı? Bize para kasası göster’ falan. ‘Olmayan kasanın neyini göstereyim?’ Önce defalarca tehdit ettiler, şimdi de oğlunu alıp tutukladılar. Bu olacak bir şey değil. Yani bir daha söylüyorum. Dün Ankara’da cami avlusunda söyledim. Bu hukuken olmaz, vicdanen olmaz, ahlaken olmaz, dinen en büyük suç. İnsanları birbirine iftira atmaya zorlamanın, hadi mahkeme-i Çağlayan’da bu işin içinden çıktınız, çıkamayacaklar da. Çıkamayacaklar. Mahkeme-i Kübra’da nasıl çıkacaksınız? Sana bunu sormayacak mı yani? Sen bunu nasıl yaptın? O annenin hesabını sana sormayacaklar mı? O evladın, o içeride 8 metre-10 metre hücrenin içinde o babalara çektirdiğin sorulmayacak mı?"

"İktidar yürüyüşü gerçekleştireceğiz"

Genel Başkan Özel, Cumhurbaşkanı Aday Ofisi’nin açılışıyla başlatılan seçim çalışması hakkında ise, "Birincisi önce parti programımızı hazırlıyoruz. Cumhurbaşkanı Aday Ofisi de adayın vaatlerini hazırlıyor, seçim saatlerimizi, seçim programımızı. Hükümet programı hazırlanacak. 81 ilde 973 ilçede çalıştık. Son şekli verildikten sonra bütün milletvekillerimizle, bütün parti meclisi üyelerimizle, partinin bütün seçilmişleriyle, hatta partinin il-ilçe örgütlerinden aldığımız başka şehirlere de yollayacağımız kişilerle, 81 ilde kuvvetli ekiplerle, adayın yerine seçim kampanyası yapmaya başlayacağız. Ve hangi sorun varsa, yani Rize’ye gidip de çay üreticisinin sorununu Ekran Başkan’ın gelince nasıl çözeceğini yerinde anlatacağız. Tarihin görülmüş en kalabalık, en enerjik, en inançlı, en dirençli, belki de en uzun seçim kampanyasını yapacağız. Yani geçmişte böyle bir hani 300 günlük kampanya falan Sayın rahmetli Demirel’in anılıyordu. Biz başlayacağız, yani en sonunda diyelim ki 900 günün sonunda seçim olacaksa, 900 günlük kampanya yapacağız. Yorulmadan, asla ve asla azalmadan, çoğalarak ve hızlanarak bir iktidar yürüyüşü gerçekleştireceğiz" dedi.

"Başsavcı eliyle AK Parti’nin siyaseti ve haysiyeti paspas ediliyor"

"Biz arkadaşlarımızın masumiyetine de namuslarına da kefiliz" diyerek açıklamalarına devam eden Özel sözlerini şöyle tamamladı: "Bundan sonra zaten bu kara çalmalar milletin vicdanından da dönmüştür. Milletin sandığı önümüze gelene kadar var gücümüzle çalışacağız. Ben arkadaşlarımızın çok uzun sürmeyecek bir sürede tutuksuz yargılanacaklarına da inanıyorum. Buradan bilhassa kadınlara, şu anda zorla tutulan ve zulme tabi tutulan kadınlar için tutuksuz yargılama ve evlatlar için biraz vicdan, anneleri hatırına biraz vicdan istiyorum. Hem içeride tutulan kadınların, hem de içeride çocukları artık esir alınan ve zulüm edilen kadınlar için çocukları ve kadınları bırakın. Bu en acımasız savaşta bile kadına ve çocuğa dokunmazlar arkadaşlar. Bu ayıptır. Bu ahlaki üstünlüğün kaybıdır. Bakın en büyük CHP düşmanı olsun, CHP ile rekabette, CHP’linin eşine ve çocuğuna saldırdığınızı gördüğünde sizinle gönül bağını koparır, CHP ile bir gönül bağı kurar. Bu yapılanın, ben insanlara çok eziyet ettiğini ama bize siyaseten hiç zarar vermeyip AK Parti’yi perişan hale getirdiğini Bakın seçmenin gözünde paspas oldu AK Parti şu anda. Ve gerçekten bu AK Parti’ye emek veren siyasetçiler var. Şimdi yani adını söylemeyeyim, Manisa’da da var, Türkiye’de de var. Gayret ediyor, iyi olsun diye, iktidarda olsun diye. Bir saçma sapan görevlendirme, bir gözü dönmüş Başsavcı eliyle AK Parti’nin siyaseti ve haysiyeti de paspas ediliyor şu anda. Kim dönecek şimdi size ‘İyi yaptınız’ diyecek bundan sonra. Biz saldırı altındayız fiziken. Ama moralimiz, psikolojik üstünlük elimizde, ahlaki üstünlük elimizde, çoğunluk enerjisi elimizde. Bunlar güç kullanıyorlar ama itibarları yerlerde. Olmaz yani. Bunu AK Parti’ye gönülden destek veren insanlara da yapmamanız lazım. Sizi başka saiklerle destekleyen ittifak ortağınızı da bu rezilliğe ortak etmemeniz lazım."