CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ifade vermeye geldiği sırada adliye önünde izinsiz yürüyüş yapılarak polis memurlarına mukavemet edilmesine ilişkin hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ’şüpheli’ sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi. Çelik ifade işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında 31 Ocak tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ifade vermeye geldiği sırada, adliye önünde izinsiz yürüyüş yapılarak polis memurlarına mukavemet edilmesine ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Çelik, ’Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet’ ve ’görevli memura mukavemet’ suçlarından ’şüpheli’ sıfatıyla ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Burada Savcılığa yaklaşık 1 saat ifade veren Çelik, işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı.

(GŞ- SD-RU