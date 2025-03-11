Bayraklı Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla ilçe genelindeki camilerde başlatılan dezenfekte çalışmaları sürüyor. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Camilerimiz, özellikle Ramazan ayında vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı ortak alanlar oluyor. Bu nedenle toplum sağlığı açısından ilaçlanması ve hijyenik ortamın sağlanması büyük önem taşıyor." dedi.

Bayraklı’da tüm ibadethanelerin belirli periyotlarda bakım, onarım ve temizlik gibi ihtiyaçlarını karşılayan Bayraklı Belediyesi, Ramazan ayı öncesi başlatılan camilerdeki hijyen çalışmalarını sıklaştırdı. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki camileri tek tek gezerek dezenfekte edip ilaçlama yapıyor. Ay boyunca sürecek uygulama ile vatandaşlara hijyenik ortamda ibadet imkanı sunuluyor. Bu kapsamda havalandırmalar, halılar, ayakkabılıklar, mihrap, minber ve kürsüler dezenfekte edilirken, abdesthaneler, tuvaletler ve cami bahçelerinde de ilaçlama yapılıyor. İbadethanelere yönelik gerçekleştirilen ilaçlama çalışmaları vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, belediye ekipleri Ramazan ayı boyunca bu uygulamaların süreceğini ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda site ve apartman çevrelerinde de ilaçlama yapıldığını belirtti.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Vatandaşlarımızın Ramazan ayında temiz ve sağlıklı ortamlarda ibadet edebilmeleri için çalışmalarımızı artırdık. Camilerimiz, vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı ortak alanlardan biri. Bu nedenle hijyenin sağlanması büyük önem taşıyor. Ekiplerimiz, belirlenen program çerçevesinde düzenli olarak dezenfeksiyon işlemlerini sürdürecek. Bu çalışmalar yalnızca Ramazan ayında değil, yıl boyunca periyodik olarak devam edecek. Ayrıca okullar, sağlık ocakları, kamu kurumları ve toplu kullanım alanlarında da ilaçlama uygulamalarımız sürecek" dedi.