CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Maltepe Belediyesi’ni ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’daki programları çerçevesinde Maltepe Belediyesi’ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Esin Köymen ile bir araya geldi. Ziyarette CHP milletvekili ve Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, CHP milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Burhanettin Bulut, Özgür Karabat, Volkan Demir, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Ali Gökçek, CHP PM Üyesi Baki Aydöner, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Selli Dursun, CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara, CHP İstanbul İl Başkan yardımcıları, CHP Maltepe İlçe Başkanı Kenan Otlu ve CHP Kartal İlçe Başkanı Mert Polat katıldı. Görüşmede Maltepe Belediyesi Meclis üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları ve muhtarlar da hazır bulundu.

"Finans kaynaklarımızı kendimiz oluşturuyoruz”

Özel ile birlikte makamına geçen Belediye Başkanı Esin Köymen, "Yerel yönetimde göreve başlayalı 6 ay oldu. Toplumla kurduğumuz ilişkiler iyi. Genel siyasetin dalgalanması elbette bizleri etkiliyor: Özellikle son süreçlerdeki üç değişiklik, bir kaynaktan kesinti, bu hayvan haklarıyla ilgili düzenlemeler de dahil olmak üzere yapılanlar ama iyi bir dayanışma kurduk. Dolayısıyla toplumla kurduğumuz dayanışma, bu süreçten daha az etkilenerek çalışmamızı sağlıyor. Projelerimizi daha önce hazırlamıştık, bunları tek tek hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Toplumcu yerel yönetim modelinde aslında finans kaynaklarımızı kendimiz de oluşturmaya çalışıyoruz. Kentsel dönüşüm ağırlıklı, üç mahallemizde, özellikle bir tane mahallemizde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılmış ama devam ettirilmemiş projeler var. İki mahallemizin imar planları zaten hazırlanmıştı, şimdi orada uygulamalar yapacağız. Ayrıca 18 mahallemizde tek tek mahalle toplantılarımıza başladık. Talepleri alıyoruz, kısa, orta ve uzun vadede üretebileceğimiz çözümlerle çalışmamız da devam ediyor" dedi.

Mahalle evleri projesinden de bahseden Köymen, "Mahalle evlerini çocuk ve kadını önceleyen bir konseptte geliştiriyoruz. Her mahallenin kendi yerelinde bazı olanaklara ulaşması da önemli. Toplumcu yerel yönetimde yapmaya çalıştığımız şey, kültür-sanattan da bir kentte yaşamanın nimetlerinden de mahalle ölçeğinde halkın yararlanabilmesi. Böyle bir yol yürüyüşü içerisindeyiz. Destekleriniz için teşekkür ediyorum" dedi.

“Maltepe’ye yakışır bir yönetim anlayışı sergileniyor”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, “Geçtiğimiz dönemlerde hiç kadın belediye başkanımız yoktu. Bu CHP için izah edilebilir bir durum değildi. Tabii ki bugün 3 ilçede kadın belediye başkanlarının görevde olması çok kıymetli. Tabii sayı açısından bunu önümüzdeki dönemde hızla ilerletip partimizin benimsediği eşit temsil noktasına doğru yukarıya çekmek için var gücümüzle çalışacağız. Sizin adaylık sürecinizde hem kent suçlarına karşı çok duyarlı olmanız, geçmişte Mimarlar Odası’nda yapmış olduğunuz görev, üst yönetimlerde aldığınız görev ve özellikle kentsel dönüşüm noktasında size dair olan ümitlerimiz Maltepe’de adayın belirlenmesinde kadın olmanın da yanı sıra en önemli etkenlerden biriydi. Seçildiğiniz günden beri de takip ediyorum, ara ara da görüşüyoruz. İyi gittiğini görüyorum, umut ettiğimiz gibi gittiğini görüyorum. Size yakışır, Maltepe’ye yakışır, partiye yakışır bir yönetim anlayışı sergileniyor. Yaşadığınız zorluklara rağmen hem halkla dayanışma içinde olmanız, hem de farklı kaynak arayışlarınızı dikkatle ve takdirle takip ediyorum" dedi.

“Bu çabanızda cesur davranın”

Süreyyapaşa Vakfı’nda yaşanan sürece de değinen Özel, "Özellikle Süreyya Plajı ve Süreyyapaşa Vakfı geçmiş 27 yıllık macerası Maltepe açısından tabi ki büyük bir kayıp. O noktada sizin gelip de neredeyse 1 dükkan kirası olan kiranın vakfa gelmesi ki, vakfın doğal başkanı olduğunuzu da biliyorum, bir aracı şirketin bunun 10 katını toplayıp Maltepe halkına sadece onda birini aktardığı bir sürece yaptığınız itiraz, son derece kamucu bir itiraz. Tabii buna karşı yargı süreçleri falan var ama vicdanı olan her hakim kamudan yana karar verecektir. Sizin tutumunuz doğru bir tutumdur. Biz de bunun sonuna kadar arkasındayız. Ufacık bir detayda bile böyle bir kaynağın oluşturulması çok çok önemlidir. Bu tip çabalarınızda cesur davranın, biz bu konuda toplum gibi, partinizde sonuna kadar arkanızda durmaya devam edecek.” şeklinde konuştu.

"Belediyelere mor bayrak vereceğiz”

Özel, Maltepe Belediyesi çalışanı Rauf Güven’in vefatıyla ilgili de üzüntülerini dile getirerek başsağlığı diledi. Özel, "Yine kadın-erkek eşitliğine yönelik Avrupa Birliği şartına uyumlu bir yönetim göstermek üzere yetki aldığınızı gördüm. Bu, bizim çok yürekten desteklediğimiz bir karar. Yetkinin bende olduğu MYK oluşumunda yarısı kadın, yarısı erkek bir temsiliyeti sağladık. Gölge kabinemizde 9 kadın, 9 erkek görevlendirmiş bulunmaktayız. Bundan sonra hem CHP Meclis grubunda, hem de belediye meclisinde pencere sistemini getirerek önemli bir adım attık. Bundan sonra yönetimde de aldığınız yetkiyi hızla hayata geçirmenizi son derece önemsiyoruz. İsim babası benim olduğum bir mor bayrak projesi vardı. Bunu hızla geliştirmeyi ümit ediyoruz. Kadın-erkek eşitliği konusunda adımların atıldığı, kadınların sosyal hayata katılması için projelerin yapıldığı, en basitinden belediyeye gelen kadınlar için emzirme, çocuğunun altını değiştirme odasının, belki basit bir kreşin sağlandığı ve kadın emeğinin ve temsilinin teşvik edildiği projelerle belli standartları sağlayan belediyelerimize mor bayrak vermeyi düşünüyoruz. Bu belediyelerden de sonra bölgelerindeki işletmeleri ve esnafı sertifikalandırma noktasında yetkilendirme istiyoruz. Bu sefer de bunu esnaftan, fabrikalardan, bunu sizin ruhsatlandırdığınız ve denetlediğiniz her yerden teşvik ederek, standartları sağlayanlara mor bayrak vererek ve alışverişi buradan yapın diyebileceğimiz pozitif rekabetli bir süreç oluşturabiliriz. Bence bu proje için İstanbul’daki kadın belediye başkanlarımızın yönettiği belediyeleri pilot belediye olarak belirleyebiliriz” diye konuştu.

Konuşmalar sonrası, Köymen ile birlikte Meclis salonuna giden Özel, burada partililer, Belediye Meclis üyeleri ve muhtarlarla birlikte bir toplantı gerçekleştirdi.