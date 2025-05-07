CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Sanayi Odası’nı ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Ziyarete Özel’in yanı sıra CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de katıldı. Özel, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Bugün İstanbul Sanayi Odası’na 22 binin üzerindeki üyesiyle, 80 yılı bulan tarihiyle, Türkiye ekonomisini adeta sırtında taşıyan KOBİ’lerin üyelerinin yüzde 90’ını oluşturduğu bu güçlü yapının temsilcilerine ziyarette bulunduk" dedi.

"Sokakta yürüyemeyenlerden değiliz"

Kendisine yönelik saldırının ardından güvenlik önlemlerinin artırılıp artırılmadığı sorusuna Özel, "Arkadaşlar aynı ekiple çalışıyoruz, bir artış söz konusu değil. TÜSİAD’dan buraya da ayıptır söylemesi her siyasetçiye bu aralar nasip olmuyor olabilir, yoldaki öz çekim taleplerinin buradaki randevuyu aksatacak olmasından dolayı, çok sayıda genç arkadaşımız, vatandaşımız fotoğraf çektirmek istiyor, desteklerini iletmek istiyorlar. 16’daki randevuya 16’yı 8 geçe gelebildik zaten. O yüzden yürüdük. Biz sokakta yürüyemeyenlerden değiliz arkadaşlar" yanıtını verdi.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan da Özel’e ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.