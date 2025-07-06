Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’nı kabul etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve beraberindeki heyetle CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Görüşmede CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ve Gül Çiftci de yer aldı. 1 saat süren görüşmenin ardından iki parti başkanı açıklamalarda bulundu.

"Arkadaşlarımız ifade veriyor, büyük ihtimalle tutuklamaya sevk edilecekler"

Belediye başkanlarının gözaltına alınması ve Muhittin Böcek’in tutuklanması ile yapılan görüşmeye değinen Özel, "Dün Adana’ya ve operasyona tabii tutulan diğer belediyelerimize yerelde yapılan dayanışma ziyaretleri için de ayrı ayrı hem Adana, hem Adıyaman, hem Antalya örgütlerine teşekkür ediyorum. Türkiye’de bu operasyonların siyasi bir operasyon olduğuna inanmayan kimse kalmadı. Anketlerde yüzde 25 gibi inandığını söyleyen seçmen var ama o inandığını söyleyen seçmen Cumhur İttifakı’nın kategorik seçmeni. Şu anda arkadaşlarımız ifade veriyor ve sonra büyük ihtimalle tutuklamaya sevk edilecekler. Zeydan Başkan gibi bütün Adana’nın gönlünü kazanmış birisine leke çalacaklar ya. Daha doğrusu İstanbul’daki bu işe rıza üretemediler, kendi seçmenlerini bile ikna edemediler. Şimdi bunu Anadolu’ya yayarak yapmaya ve bunun büyük bir organizasyon olduğunu, diğer şehirlerde de kolunun, bacağının olduğunu inandırmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

"İmralı heyeti, sayın Cumhurbaşkanı ile yarın görüşecek"

Gözaltına alınan belediye başkanları ve tutuklanan Muhittin Böcek hakkında konuşan Hatimoğulları ise, "Hala hep birlikte izliyoruz. Ümit ediyoruz ki yargı bu yanlıştan birkaç saat içinde geri döner ve gözaltına alınan belediye başkanları serbest bırakılır. Şayet bir yolsuzluk iddiası varsa, şayet buna benzer ellerinde deliller varsa elbette ki bazı soruşturmalar başlatılabilir. Hiç kimse dokunulmaz değildir. İmralı heyetinin yarın sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmesi gerçekleşecek. Bugün İmralı’ya gittiler. Döndüklerinde bizler de görüşeceğiz. Ana muhalefet partisine dönük gerçekleşen operasyonları detaylı bir şekilde kendileriyle değerlendireceğiz" dedi.