İzmir 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nde ölü olarak bulunan yeraltı dünyasının tanınan ismi 75 yaşındaki Hasan Heybetli, Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Hasan Heybetli, tutuklu bulunduğu İzmir 2 No’lu F Tipi Cezaevinde 12 Mart’ta 75 yaşında hayatını kaybetmişti. Heybetli’nin ölümü üzerine nöbetçi savcı cezaevinde incelemelerde bulunurken, kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
Hasan Heybetli için Fatih Camii’nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazına Heybetli’nin kardeşleri, aile üyeleri, akrabaları ve sevenleri katıldı. Heybetli’nin cenazesi, cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığında defnedildi.