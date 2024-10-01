Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bir inşaatın 5. katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesi Necmettin Cevheri Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir inşaatta meydana geldi. Beşinci katta çalışan yabancı uyruklu inşaat işçisi Tamir D. (16), aşağıdan yukarıya gönderilen kum haznesini içeri çekmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık görevlileri, ağır yaralı işçiyi önce Ceylanpınar Devlet Hastanesi’ne ardından da Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. İşçi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor.