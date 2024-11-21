İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri hem şehir içerisinde hem sanayi bölgesinde çevre kirliliğine sebebiyet verenlere göz açtırmıyor. Ekipler sahada kirliliği oluşturanları tespit ederek hem çevre temizliğini yaptırıyor hem de cezai işlem uyguluyor. Sene başından bu yana 2 milyon 372 bin TL ceza yazıldığı açıklandı.

İnegöl Belediyesi’nin çevre kirliliğine karşı hassas yaklaşımı sürüyor. Aralıksız şekilde yapılan denetimler, uygulanan cezalar ve alınan tedbirlerle çevre kirliliğinin önlenmesi hedeflenirken, kirliliğe sebebiyet verenler de ağır yükümlülüklerle karşılaşıyor. Hem sanayi bölgesinde hem şehir merkezinde zamansız çöplerden gelişigüzel atılmış evsel ve sanayi atıklarına her çöp Zabıta Müdürlüğünün merceğinde. Ekipler atıkları detaylı şekilde inceleyip çevre kameraların da yardımıyla kirliliğe sebebiyet verenleri tek tek tespit ederken, tespit sonrası ise gerekli cezai müeyyideler uygulandı. Çevre kirliliği ve hava kirliliği konusunda 01 Ocak 2024 tarihinden itibaren ceza miktarı 2052 TL olarak uygulandı. Ayrıca çevre temizlik birimine de bildirim sağlanarak bölgenin temizlik maliyetleri kirletenlere ceza olarak dönüyor. Çevre temizliği de yine çevreyi kirletenler tarafından yapılıyor.

İnegöl Belediyesi 5326 sayılı kabahatler kanununun ve belediye emir yasaklar yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereği uyguladığı cezai işlemlerin yanı sıra Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne de gerekli bildirimleri yapıyor. Bu çerçevede sene başından bu yana en az 2052 TL cezai işlem olmak üzere toplamda 2 milyon 372 bin TL cezai işlem uygulandı.