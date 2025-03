Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bu yılın sonuna kadar 11 ilimizde 453 bin ev ve işyerimizi afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz, sıcak yuvasına girmeyen tek bir kardeşimizi bırakmayacağız. Depremde yaralanan 11 ilimiz, tüm ilçeleriyle, tüm köyleriyle, 14 milyon insanıyla yeniden ayağa kalkacak ve asla sahipsiz kalmayacak" dedi.

AK Parti Bağcılar İlçe Başkanlığı Teşkilatı tarafından ’Vefa İftarı’ düzenlendi. Bağcılar Kadir Topbaş Halk Sarayı’ndaki programa Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda iftara kadar misafirler için müzik dinletisi yapıldı.

Programda 6 Şubat depreminden bahseden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Birileri devlet bu enkazın altında kalır, bu hükümet bu enkazın altından kalkamaz dese de, birileri avuçlarını ovuştursa da biz Cumhuriyet tarihinin en büyük inşa seferberliğinden tek bir geri adım atmadık. Dünyanın tüm ülkelerini hayretler içinde bırakan bir hızla hareket ettik ve bugün şehirlerimizin yeniden, daha güçlü şekilde yürümesi için canla başla çalışıyoruz. Sizlerin desteğiyle teslim ettiğimiz konut sayısını Eylül’de 100 bine, Ekim’de 130 bine, Kasım’da 155 bine, Ocak’ta 201 bine ulaştırdık. Bugün de 11 ilimizde, inşasına başlanmamış tek bir yuva bırakmadık. Bu yılın sonuna kadar 11 ilimizde 453 bin ev ve işyerimizi afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz, sıcak yuvasına girmeyen tek bir kardeşimizi bırakmayacağız. Depremde yaralanan 11 ilimiz, tüm ilçeleriyle, tüm köyleriyle, 14 milyon insanıyla yeniden ayağa kalkacak ve asla sahipsiz kalmayacak" ifadelerini kullandı.

"Yarısı Bizden kampanyamızın imkânlarından faydalanalım"

İstanbul’un deprem tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirten Kurum, "İstanbul’umuz da, deprem tehdidiyle karşı karşıya. İstanbul’daki 1,5 milyon ev ve işyeri acilen dönüşmek zorunda. Her an kendiliğinden çökecek kadar çürük olan 600 bin ev yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Biz AK Parti olarak, şu ana kadar İstanbul’da 1 milyona yakın bağımsız birimi dönüştürdük. 200 binden fazla ev ve işyerimizi de yeniliyoruz. Yarısı Bizden kampanyasını seçim öncesi açıklamıştık. Seçim meydanında vermiş olduğumuz sözü unutmayıp milletimize bu imkanı sunduk. Gelin, Yarısı Bizden kampanyamızın imkânlarından faydalanalım. Siz isteyin biz 1 yıl bitmeden yeni yuvanızı yapalım. İstanbul’u hep birlikte kurtaralım diyoruz. Dünyada artık herkes Yükselen Türkiye gerçeğini görüyor ve kendi ülkelerini buna göre konumlandırıyor. Her şeyin Türkiye merkezli olduğu yeni bir yüzyıl geliyor. Terörün bittiği; milletimizin daha mutlu ve müreffeh olduğu bir Türkiye geliyor" diye konuştu.

"Bakanımıza Bağcılar’a verdiği destek için teşekkür ederim"

Programda konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Sayın bakanımıza Bağcılar’a verdiği destek için teşekkür ederim. Sayın bakanımızdan Bağcılara dair sözler aldık. Sayın bakanımız bu zamana kadar vermiş olduğu sözleri her zaman için yerine getirmiş oldu. Kadir geceniz ve gelecek Ramazan Bayramı’nız mübarek olsun" dedi.

"2029 seçimlerinde İstanbul’un anahtarını Cumhurbaşkanı’mıza hediye edeceğiz"

Bağcılar’da yapılan çalışmaları anlatan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "33 ay gibi bir sürede bacılarımıza Belediye Başkanı olarak görev yaptık. Bağcılar’da görev yapmış olduğumuz süre içerisindeki gelişimine kentsel dönüşüm alanında çok büyük katkılar sundunuz. Bu dönüşümlerden ege sitesi hayata geçti ilerliyor. As burçaklar sitemiz de ince imalata başladık. Nisan ayımız içerisinde Demircan sitesindeki büyük dönüşümle temel atarak başlatmış olacağız. Bağcılar’ımızdaki millet bahçemizin hem arazisinin çözülmesinde, hem yapımında yeşil alan miktarımızın artmasında çok büyük gayretlerimiz oldu. Mahalle bahçelerimizde de çok büyük katkılar sundunuz. Yakın zamanda açılacak olan şehir kütüphanemizde de yine izlerinizi görüyoruz. Cumhurbaşkanı’mıza bir borcumuz daha var. 2029 seçimlerinde İstanbul’un anahtarını da Cumhurbaşkanı’mıza hep birlikte hediye edeceğiz" şeklinde konuştu.

