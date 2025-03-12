2025 CEV Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finaldeki Türk derbisinin ikinci ayağında V. Bank, deplasmanda Fenerbahçe Medicana’yı 19-25, 25-23, 25-20, 26-24 setlerle 3-1 mağlup etti.

İlk karşılaşmayı Fenerbahçe 3-0 kazanması sebebiyle karşılaşma altın sete taşındı. Altın sette sarı-lacivertli ekibe karşı 15-11’lik üstünlük sağlayan V. Bank, Şampiyonlar Ligi’nde adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

Müsabakanın en değerli oyuncusu V. Bank’tan Marina Markova seçildi. Müsabakada, Uluslararası Voleybol Hakem Yavuz Akdemir yardımcı hakem olarak görev yaptı.