Çeşme’de, çevresel farkındalık ve sanatın gücünü bir araya getiren anlamlı bir projeye imza atıldı. Çeşme Kent Konseyi Ekoloji ve Çevresel Sürdürülebilirlik Komitesi ile Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen "Geleceğin Sürdürülebilirlik Liderlerini Yetiştiriyoruz" projesi kapsamında, öğrenciler hem doğayı korumanın önemini öğrendi hem de yenilikçi sanat çalışmalarına imza attı. Proje kapsamında üretilen eserler, Dünya Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Çeşme Cumhuriyet Meydanı’nda sergilendi.

Projenin önemli ayağını oluşturan "Sonsuz Sanat: Atıkların Dönüşümüyle Sanat ve Sürdürülebilirlik Atölyesi", ödüllü seramik sanatçısı ve sanat öğretmeni Neşe Bengisu tarafından yürütüldü. Gazi İlkokulu ve 15 Eylül Mustafa Çapkan İlkokulu öğrencileriyle gerçekleştirilen yedi ayrı atölye çalışmasında, çocuklar günlük hayatta çöp olarak görülen materyalleri sanatsal üretime dönüştürdü.

Neşe Bengisu, atölye sunumlarında atık yönetimi, ileri dönüşüm (upcycling) ve sürdürülebilir yaşam gibi kavramları öğrencilerle paylaşarak, milyonlarca ton atığın doğaya zarar vermeden nasıl yeniden değerlendirilebileceğini anlattı. Bengisu, "Atık olarak görülen her malzeme, doğru yaklaşımla yeniden kullanılabilir ve sanatsal bir forma bürünebilir," dedi.

Atölye çalışmalarında kullanılan malzemeler, atık statüsündeki ürünlerden seçildi ve bu malzemelerle yapılan eserler, atık azaltımı, sürdürülebilir malzeme kullanımı ve sanat yoluyla farkındalık yaratma hedefleriyle birer çevre mesajına dönüştü.