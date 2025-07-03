Çeşme’de dün çıkan orman yangını sadece doğayı ve yerleşim yerlerini değil, barınaklardaki hayvanları da tehdit etti. Yangının ÇESAL Hayvan Barınağı’na yaklaşması üzerine, içerideki yaklaşık 300 sokak hayvanı zamanla yarışılan bir operasyonla alevlerin arasından kurtarıldı.

Çeşme Belediyesi, ÇESAL, Çeşme Kent Konseyi Hayvan Hakları Komisyonu, gönüllü hayvanseverler ve çeşitli sivil toplum kuruluşları el ele vererek barınaktaki hayvanları Alaçatı’daki PatiPark’a tahliye etti. Zorlu şartlara rağmen hayvanlar sağ salim yeni barınma alanlarına ulaştırıldı.

Kurtarma operasyonunun ardından gece yarısı PatiPark’ta olağanüstü bir dayanışma sahnesi yaşandı. Çeşme halkı ve esnafı, PatiPark’a koşarak kurtarılan hayvanlara yuva açtı. Güzelbahçeli hayvanseverler 10 hayvanı sahiplendi, Urla’dan gelen gönüllüler yardıma koştu. Çeşme’deki Babylon Otel, 6 can dostunu kalıcı olarak sahiplendi.

Hayvan hakları savunucuları, bu zorlu gecede sergilenen toplumsal duyarlılığın altını çizerek, "Burası sadece bir kurtarma değil, umut ve vicdanın buluştuğu bir yerdi" yorumunu yaptı.

Bu arada Alaçatı PatiPark’ta bir sahiplendirme etkinliği düzenleniyor. Yangından kurtarılan ve hâlâ sıcak bir yuva arayan hayvanlar, burada yeni sahiplerini bekliyor.