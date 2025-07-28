İzmir’in gözde tatil kenti Çeşme’de tasarruf amacıyla günde 7 saatlik su kesintileri devam ederken, turizmciler bu duruma hazırlıklı yakalandı. ÇEŞTOB Başkanı Orhan Belge, "Su sorununun kaçınılmaz olduğu zaten belliydi. Otellerimiz, turizm tesislerimiz önceden tedbirlerini aldılar. Kendi kuyuları, deniz suyu arıtma sistemleri mevcut. şu ana kadar ciddi bir sıkıntı yaşamadık." dedi.

Çeşme’nin su ihtiyacını karşılayan en önemli kaynaklardan biri olan Kutlu Aktaş Barajı’nda su seviyesinin yüzde 4’e düşmesi nedeniyle, tasarruf amacıyla 25 Temmuz’da başlayan günlük 7 saatlik zorunlu su kesintisi devam ediyor.

İlçedeki su kirizinin turizme etkileri konusunda Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Orhan Belge bilgilendirme yaptı. Belge, "Bölgemiz son yıllarda kuraklıkla mücadele ediyor. Su sorununun kaçınılmaz olduğu zaten belliydi. Ancak biz turizmciler ve otelciler olarak bu duruma hazırlıklıydık. Büyük otellerimizin çoğunun kendi kuyuları bulunuyor. Bazıları deniz suyu arıtma sistemleri kurdu. Ayrıca yangın ve kullanım suyu için geniş kapasiteli depolarımız mevcut. Bu nedenle şu ana kadar ciddi bir sıkıntı yaşamadık. Butik otellerimiz de bu duruma karşı önlem aldı. Beş, on, yirmi beş tonluk su tankerleri temin ettiler. Zaten çoğunun elinde böyle tanklar daha önceden de vardı." dedi.

"Rezervasyon iptali yok"

Şu ana kadar herhangi bir rezervasyon iptali olmadığını ifade eden Belge, şöyle devam etti: "Çeşme’de turizm tüm hızıyla devam ediyor. Hava çok güzel, telefonlarımız rezervasyonlar için sürekli çalıyor. Ne olursa olsun Çeşme’de her zaman birlik ve beraberlik vardır. Ben hep söyledim, bu dayanışma sürdükçe her zorluğun altından kalkarız. Bugüne kadar ciddi bir sorun yaşamadık, misafirlerimizi ağırlamaya devam ediyoruz. Bazıları baraj seviyesinin düştüğünü söylüyor, evet doğru, barajlarda su azaldı. Ancak Çeşme sadece barajlardan beslenmiyor. Bölgede birçok kuyu var ve su kaynaklarımız çeşitlilik gösteriyor. Evet, şu anda kritik bir dönemden geçiyoruz ama kısa sürede çözüm bulunacaktır. Gerek devlet, gerekse belediye yetkilileri bu konuda sürekli görüşüyor. Bu sorunun da üstesinden geleceğimize inanıyoruz."