Çeşme Maratonu, "Denizin Sesi, Adımların Ritmi: Çeşme’de Koş" sloganı ile 11 Mayıs Pazar günü koşulacak. Çeşme, Ilıca ve Alaçatı’nın doğal güzellikleri arasında koşulacak maratonda 29 ülkeden 2 bin 606 sporcu yer alacak.

"Denizin Sesi, Adımların Ritmi: Çeşme’de Koş" sloganı ile düzenlenecek Salomon Çeşme Maratonu, 11 Mayıs Pazar günü koşulacak. Bu sene 3.’sü gerçekleşecek Çeşme Maratonu, 42K, 21K ve 10K parkurlarıyla adından bir kez daha söz ettirecek. Maratonda yer almak isteyen sporcular, kayıtlara yoğun ilgi gösterdi. Bu sene 42K’lık parkurun da eklenmesiyle maraton özelliği elde eden organizasyona 29 ülkeden 2 bin 606 sporcu kayıt yaptırdı.

Türkiye’nin yanı sıra; Yunanistan, Tacikistan, İsviçre, ABD, Rusya, Hollanda, İsrail, Etiyopya, Meksika, Birleşik Krallık, Fas, İran, Kanada, Almanya, Litvanya, Norveç, Slovenya, Endonezya, Arnavutluk, Bulgaristan, Fransa, Suriye, Sırbistan, Hindistan, İtalya, Romanya, Malezya ve KKTC’den koşu tutkunları yer alacak.

Organizasyonun 42K’lık parkurunda 89, 21K’lık parkurunda 517, 10K’lık parkurunda ise 2 bin sporcu ter dökecek. Parkurlarda bin 12 kadın, bin 594 erkek koşucu yer alacak.

3 ayrı parkur

Yarışta, 42K’lık (maraton) parkurda start, 11 Mayıs 2025 Cumartesi günü sabah saat 07.30’da Çeşme Merkez’den verilecek. Toplam tırmanışı 300m metrelik olan parkurda sporcular startın ardından 21K’lık parkura dahil olacak ve yarış başladığı yerde sona erecek. Çeşme Maratonu’nun 21K’lık koşusu (yarı maraton), Çeşme şehir merkezinden saat 08.00’de start alacak. Sporcular, Ilıca ve Alaçatı’dan geçerek başlanılan yerde finişi gelecek. Parkur çeşitliliği anlamında önemli yere sahip olan yarışta sporcular Ilıca plajının doğal güzelliğini görerek tırmanışa geçecek.

10K’lık parkurda ise saat 09.00’da Alaçatı Şehir Merkezi’nden start alacak sporcular, 91 metrelik tırmanışa sahip olan parkurun her adımında bir deneyime sahip olacak. Hem yeni katılımcıların hem de tecrübeli isimlerin yer alacağı parkurda koşu tutkunları doğa ve tarihin içinden geçerek güzellikleri keşfedecek. Dar sokakları, yel değirmenleri ve muhteşem plajlarıyla adından söz ettiren Alaçatı’dan start alacak yarış, Çeşme’de son bulacak.