Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi Karaorman Mahallesi’nde bu yıl 19’uncusu düzenlenen 19. Güney Marmara Çerkes Şöleni renkli görüntülere sahne oldu.

Bursa Çerkes Kültür Derneğinin koordinatör dernek olarak düzenleyici olduğu şölene bölgedeki Çerkes ve Kafkas dernekleri katılım sağladı. Karaorman Meydanı’ndaki şölende Bursa Çerkes Kültür Derneği bünyesindeki Blane Akademi ile Soma Kafkas Kültür Derneği ve Bandırma Kuzey Kafkasya Kültür Derneğinin halk oyunları ekipleri gösterileriyle izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Çerkez ve Kafkas sanatçıların sahne aldığı şölene Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya gibi birçok ilden binlerce kişi katıldı.

Bursa Çerkes Kültür Derneği Başkanı Fatih Şamuk, şölende, 19. Güney Maramara Çerkes Şöleni dolayısıyla bir arada bulundukları için mutlu ve heyecanlı olduklarını söyledi.

Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) çatısı altında geçmişten bu yana sürdürdükleri dayanışma ve işbirliği ruhuyla Güney Marmara dernekleri olarak ortaklaşa düzenledikleri bu özel buluşmanın gururunu taşıdıklarını belirten Şamuk, "Bu anlamlı organizasyonun gerçekleşmesinde önemli katkılar sunan Bursa Büyükşehir Belediyesine, destek olan ilçe belediyelerine iş insanlarına, camiam ve şahsım adıma teşekkür ediyorum. Sahne alacak sanatçılarımıza müzik ve dans topluluklarımıza başarılar diliyorum" dedi.

Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) Genel Başkanı Ünal Uluçay ise desek veren belediye başkanlarına ve belediye emekçilerine teşekkür ederek, "Anavatandan gelen misafirlerimiz var anavatının kokusunu bizlere getirdiler. Bir parantez gençlere açmak istiyorum. 4-5 aydır bu programa hazırlık yapıyorlar. Gençlere alkış istiyorum" diye konuştu.

Balıkesir Kent Konseyi Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sevinç Baykan Özden de ilkokula başladığında Türkçe bilmediğini vurgulayarak, "Şimdi ise Çerkesçe konuşurken Türkçe karıştırıyorum. Hem biz unutmayalım hem çocuklarımıza öğretelim. Unutursak unuttururuz, yaşaya dil aktarılabilir. Dili aktarmadığımız sürece ölmesine sebep oluruz; bu ihaneti lütfen yapmayalım çocuklarımıza öğretelim" ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkan Ahmet Akın’ın başka bir programı olduğu için katılamadığını, onun selamlarını getirdiğini belirten Özden, "Ben başkan vekili olarak değil bir görevli olarak burudayım. Bu memleketin çocuğuyum. Yıllarca bu sahneyi organize etmiş sizden biriyim. Defalarca kez mikrofonla hitap ettim. Ama çok heyecanlıyım. Herkese iyi eğlenceler diliyorum" dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ise, kadim bir kültürün inançla sabırla mücadele ruhuyla günümüze kadar taşınan zengin bir mirasın temsilcileri olan Çerkeslerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, şunları söyledi;

"Özellikle dernek başkanlarımızı kutluyorum. Bugün burada bu sahnenin oluşmasında organizasyonun yapılmasında çok büyük emekleri var. Özellikle gençler başta olmak üzere emeği geçenleri tebrik ediyorum. Çerkesler, hem vatan sevgileriyle hem yüksek ahlaki değerleriyle farklı kültür zenginlikleriyle ülkemiz kültürüne eşsiz zenginlik katıyorlar. Biz farklılıklarımızla, farklı yaşam tarzlarımızla beraberiz. Bizim en büyük gücümüz bu. Biz birlikte Türkiye’yiz birlikte daha güçlü Türkiye’ye ulaşacağımıza inanıyorum."

Programa, Mustafakemalpaşa Kaymakamı Mehmet Okur, Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, bazı derneklerin yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.