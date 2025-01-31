Gemlik Aktaş-1 Lojistik, 50 yeni Renault Trucks çekici ile yılın ilk yatırımını gerçekleştirdi. BURSA (İGFA) - Gemlik Aktaş-1 Lojistik, Renault Trucks ile 25 yıla dayanan iş birliğini 50 adet yeni Renault Trucks T 480 çekici alımıyla güçlendirerek sürdürüyor.

Şirket yeni yatırımı ile Renault Trucks çekicilerin sayısında filonun yarısını aştı.

Yeni çekicilerini hem yurtiçi, hem de uluslararası operasyonlarında kullanacaklarını belirten Gemlik Aktaş-1 Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Faik Aktaş, Genel Müdürü Nuray Eryiğit, araçlarını Renault Trucks adına Koçaslanlar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan ve Genel Müdürü Mesut Süzer’den teslim aldı.

Bu arada Renault Trucks’ın servis sözleşmesi avantajlarından faydalanacak olan şirketin, Renault Trucks Excellence Servis Sözleşmesi kapsamında da tüm araçlarının bakım ve onarım işlemleri, Koçaslanlar Otomotiv tarafından gerçekleştirilecek.