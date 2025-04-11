ÇBK Mersin, Kadınlar Euroleague Final Four Yarı Final maçında Valencia Basket’i 68-66 mağlup ederek finale yükseldi. Mersin ekibi finalde USK Prag ile karşılaşacak.

Yarı final ilk maçında ise Fenerbahçe Opet, Çekya temsilcisi USK Prag’a 91-71’lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmayı kazanan USK Prag, finalde ÇBK Mersin ile 13 Nisan Pazar günü şampiyonluk maçına çıkacak. Üçüncülük maçında ise Fenerbahçe Opet ile Valencia Basket karşı karşıya gelecek.

Salon: Pabellon Principe Felipe

Hakemler: Karolina Paulina Gajdosz, Ventsislav Velikov, Gintaras Maciulis

Valencia Basket: Leonie Fiebich 11, Kayla Alexander 13, Leticia Romero 13, Nadia Fingall 8, Alina Iagupova

4, Alba Torrens 3, Raquel Carrera 8, Yvonne Turner 2, Stephanie Mavunga 4, Alicia Florez Getino

Başantrenör: Ruben Lopez

ÇBK Mersin: Natasha Howard 16, Iliana Rupert 8, Yvonne Anderson 10, Marine Johannes 12, Bridget Carleton 5,

Marine Fauthoux 10, Karlie Samuelson 2, Maria Araujo 5, Christelle Diallo, Sinem Ataş

Başantrenör: Victor Lapena

1. Periyot: 20-17 (Valencia Basket lehine)

Devre: 32-38 (ÇBK Mersin lehine)

3. Periyot: 46-50 (ÇBK Mersin lehine)