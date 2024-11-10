Çaykur Rizespor, Trabzonspor’u 3-1 mağlup ettiğin maçın ardından soyunma odasından galibiyet pozu paylaştı.

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Çaykur Rizespor sahasında ağırladığı Trabzonspor’u 3-1’lik skor ile mağlup etti. Hanesine 3 puan yazdıran Çaykur Rizespor puanını 13’e yükselirken, Trabzonspor ise 12 puanda kaldı. Lig sıralamasında Trabzonspor’un üzerine çıkan Çaykur Rizespor maçın ardından soyunma odasında çekilen galibiyet pozu paylaştı. Kulüp Başkanı İbrahim Turgut ve yöneticilerin de futbolcular ile aynı kareye girdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan Çaykur Rizespor paylaşımda ‘Aile pozu’ ifadelerine yer verdi.