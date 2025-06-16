Çaykur Rizespor, Teknik Direktör İlhan Palut ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Çaykur Rizespor, Teknik Direktör İlhan Palut’un sözleşmesini uzattı. Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Palut ile 2025-2026 sezonu için 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi. Açıklamada, "İstikrarlı şekilde 2 yıldır kulübümüz bünyesinde görevini yürüten İlhan Palut ve ekibini tebrik ediyoruz. Anlaşmanın kulübümüze ve Palut’a hayırlı olmasını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İlhan Palut’un Rizespor karnesi

Çaykur Rizespor ile 81 maça çıkan 48 yaşındaki teknik adam, 33 galibiyet, 12 beraberlik ve 36 mağlubiyet aldı. Rize temsilcisi, ligde Palut yönetiminde geçirdiği son iki sezonu 9. basamakta tamamladı.