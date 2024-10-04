5 haftadır gol atamayan Çaykur Rizespor’da Jurecka gol perdesini araladı.

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Antalyaspor’u konuk ediyor. 5 haftadır gol sevinci yaşayamayan yeşil-mavili ekip en son ligin 2. haftasında Adana Demirspor deplasmanda oynanan maçta 2 gol attı. Rizespor bugün oynadığı maçta karşılaşmanın 38. dakikasında Taha Şahin’in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı topa yükselen Jurecka’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. Bu sayede Çaykur Rizespor gol hasretine son verdi.