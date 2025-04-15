Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yol süpürme aracı ve kepçeyi filoya kazandırdı.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, bugün iki yeni aracın tanıtımını gerçekleştirdi. Çayırova Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı garajda gerçekleştirilen tanıtım programında Başkan Çiftçi, araç filosunun kalitesini yükseltecek yeni yol süpürme aracını ve kepçenin direksiyonuna geçti.

Belediye hizmetlerinin daha verimli bir şekilde sürdürmesine imkan sağlayacak araçların, ilçeye hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Başkan Çiftçi, "Belediye hizmetlerimizi daha hızlı, daha etkin ve daha güçlü bir şekilde sürdürebilmek adına araç filomuzu genişletmeye devam ediyoruz. Bugün itibariyle bir kepçe ve bir yol süpürme aracını daha bünyemize kazandırdık. Yeni araçlarımızla hem temizlik hem de altyapı çalışmalarımızda verimliliğimizi daha da artıracağız. Çayırova’mıza hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.