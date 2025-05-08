Göreve geldiği günden bu yana Çayırova’ya 180 bin metrekare yeşil alan kazandıran ve inşa edilen projelerde de yeşile büyük önem veren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin çalışmaları, Çayırovalılar tarafından da takdirle karşılanıyor. İlçeye yeni kazandırılan yeşil alanlar, Çayırovalıların büyük beğenisini kazandı.KOCAELİ (İGFA) - ‘Yeşil alanlar, mutlu yarınlar’ anlayışıyla Çayırova’ya hizmet eden, ilçenin yarınlarına hizmet edecek sosyal yaşam alanlarının Çayırova’ya kazandırılmasına öncülük eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin çalışmaları, ilçe sakinlerinin büyük beğeniyle karşılandı.

Göreve geldiği günden bu yana ilçeye 180 bin metrekare yeşil alan ve 16 yeni park kazandıran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, bu dönemde 23 parkın da revizesini gerçekleştirdi. Bu dönemde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde ilçeye 2 millet bahçesi de inşa edilirken, yapılan çalışmalardan ilçe sakinleri oldukça memnun.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan ilçe sakini Hatice Coşkun, “Yeşili çok sevdik, huzurunu çok sevdik. Belediyemiz sağ olsun yeni bir sosyal yaşam alanı oluşturdu, güzel de oldu bizim için. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum, buradaki vatandaşlara çok faydalı bir çalışma yaptığını düşünüyorum” dedi.

Leman Şeyda Özdemir ise, “Sanayi olmasına rağmen, Çayırova’da yeşil çok güzel muhafaza edilmiş. Buradaki yeşil alanların çoğuna evler siteler yapılabilirdi ama belediye anlayışı bu noktada çok güzel. Parklarımız çok güzel, biz çok memnunuz. Belediyemizin emeğine sağlık” açıklamasında bulundu.

“YEŞİL, MUTLULUK VE HUZUR VERİYOR”

Duyu ve Empati Parkı’nda keyifle vakit geçirdiklerini aktaran Sevcan Sepetçi, “Çok memnunuz, çok beğeniyoruz, çok geliştirildi ve çok bakımlı bir parkımız var. Buraya çocuklarımızla gelip parkta oyunlar da oynuyoruz. Yeşil, mutluluk ve huzur veriyor bize” ifadelerini kullandı. Çayırova Belediyesi’nin çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi ise, “Yeşil alanları büyütüyor, mutlulukları çoğaltıyoruz. Çocuklarımıza oyun, ailelerimize yaşam alanları kazandırıyoruz. Yeşille güçlenen bir şehir, birlikte büyüyen bir mutluluk” dedi.