Kayseri’de bir kişiyi çaydanlıkla darp eden 43 suç kaydı olan 18 yaşındaki şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre bir şahsın çaydanlıkla bir kişiyi darp ettiği görüntüleri kendi sosyal medya hesabında paylaşması üzerine Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda; olayı gerçekleştirerek kendi sosyal medya hesabına yüklediği tespit edilen ve hakkında ’Hırsızlık’, ’Kasten Yaralama’, ’Yağma’, ’Zorla Alıkoyma’, ’Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması’ olmak üzere toplam 43 suç kaydı bulunan H.C.C. (18) yakalanarak gözaltına alındı.

’Kasten yaralama’ suçundan işlem başlatılan H.C.C.; emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.