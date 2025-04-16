Kimyasal gübre kullanımı nedeniyle asitleşen çay topraklarının iyileştirilmesini hedefleyen projede, uygulama bahçelerinde toprak pH değeri ideal seviyelere ulaşırken verim ortalama yüzde 58 arttı. Proje, Rize'nin asidik çay topraklarını iyileştirdi.İSTANBUL (İGFA) - Doğuş Çay ve TEMA Vakfı’nın ‘Her Dem Toprak İçin’ projesi, Rize’de çay tarımını sürdürülebilir kılmayı hedefledi.

Kimyasal gübreyle asidik hale gelen toprakları kurtarmak için başlatılan proje, 2021-2024’te Rize, Trabzon ve Artvin’de 8 bahçede toprak ıslahı yaptı.

Organik gübre ve çay atığı kompostuyla toprak pH 4,1’den 5,0-6,0 seviyesine ulaştı.

Toprak sağlığındaki iyileşme, çay verimini yüzde 58, polifenol miktarını yüzde 32, ekstrakt oranını yüzde 8 artırırken, selüloz miktarı ise yüzde 35 azaldı ve çay kalitesi yükseldi.

2016’dan beri süren projede, 8 yılda 13 bin 600 kişiye toprak yönetimi ve sürdürülebilir tarım eğitimi verildi.

Doğuş Çay Yönetim Kurulu Üyesi Harika Karakan Batallı, çay üretimini kaliteli ve sürdürülebilir hale getirerek toprağı gelecek nesillere aktardıklarını söyledi.

Projenin rapor sonuçlarını da değerlendiren Batallı, Türkiye’de erozyon ve çölleşmeyle mücadele eden, başta toprak olmak üzere tüm doğal varlıkların korunmasına yönelik bilimsel temelli çalışmalar yürüten TEMA Vakfı ile iş birliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. "Toprağın sağlığına kavuşmasıyla elde ettiğimiz verim artışı ve ürün kalitesi, sürdürülebilir ve lezzetli çay üretimi için çok değerli" diyen Batallı, çay üretimini sağlıksız üretim tehdidinden kurtarmanın önemini de vurguladı.

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, sağlıklı toprağın; yaşamın ve doğanın sürdürülebilirliği açısından temel bir unsur olduğuna dikkat çekti.

Toprak sağlığı tarımsal bir mesele olmanın yanı sıra ekosistemlerin devamlılığının biyolojik çeşitliliğin korunması ve insan yaşamı için de hayati bir öneme sahip olduğunu belirten Ataç, söz konusu projenin sağlıklı toprağın sürdürülebilir tarım için nasıl temel bir unsur olduğunu göstermesi açısından son derece değerli bir örnek olduğunu söyledi.