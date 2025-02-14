Erzurum’un Çat İlçesinde "Gelenekten Geleceğe Kış Oyunları Festivali" düzenlendi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından 2025 Turizm Başkenti ilan edilen Erzurum’da etkinlikler devam ediyor. Bu kapsamda Çat Kaymakamlığı ve EİT 2025 Turizm Başkenti Koordinatörlüğü iş birliğiyle "Gelenekten Geleceğe Kış Oyunları Festivali" gerçekleştirildi.

Festival kapsamında Üniversiteler Arası Kızak Yarışı, Baba-Oğul Kızak Yarışı ve Kış Sporları Tanıtımı düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlik, Çat Kaymakamlığı bar ekibinin gösterisiyle renklendi.

"Hepimiz bir coşku içerisindeyiz"

Festivalde konuşan Çat Kaymakamı İrem Baha Yağan, Erzurum’un EİT Turizm Başkenti olması dolayısıyla kış oyunlarına ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yağan, festivalin geleneksel hale gelmesini temenni ederek şu ifadeleri kullandı: "Bir insanın yapabilecekleri imkânları ve kabiliyetleriyle sınırlıdır. Çat’a geldiğimde, kurum müdürleri ve vatandaşlarımızla birlikte güzel işler yapma umuduyla geldim. Bugün sizinle bunu başarmış durumdayım. Hepimiz kutlu bir coşku içerisindeyiz. ‘Gelenekten Geleceğe Kış Oyunları Festivali’ hepimize hayırlı olsun. Bu festivalin, bu organizasyonun, yapılacak kızak, baba oğul yarışların ve snowbord tanıtımlarının bundan sonraki yöresel festivalimize de imkan sağlamasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum."

Ödüller sahiplerini buldu

Festival kapsamında düzenlenen kızak yarışlarında dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Programın devamında Çat Kaymakamı İrem Baha Yağan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, İl Kültür Müdürü Ahmet Yer ve beraberindekiler, yöresel lezzetlerin tanıtıldığı lezzet çadırını ve kış atölyesini ziyaret etti.

Etkinlik sonunda Çat’a özgü lezzetlerden biri olan "Çat Harmanı" yemeği kazana eklenerek hazırlandı. Program, katılımcıların halay çekmesiyle sona erdi.