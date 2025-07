Türkiye’nin teknoloji markası Casper, dizüstü bilgisayar ailesi Nirvana’nın üyeleri X650 ve X750 modellerini, yeni nesil teknolojilerle güncelledi. DDR5 RAM ve 13. nesil Intel işlemcilerle donatılan modellerin hem performans hem de verimlilik alanında çıtayı yükselttiği belirtildi.

Marka tarafından yapılan açıklamaya göre; Casper Nirvana X650 ve X750, Intel’in son nesil i3, i5, i7 ve Core 5 210H işlemcileriyle hem iş hem oyun deneyiminde performans ortaya koyuyor. DDR5 RAM ve PCIe 4.0 NVMe SSD ile desteklenen bu yapı, çoklu görevlerde ve yüksek işlem gücü gerektiren senaryolarda kullanıcıyı asla yavaşlatmıyor. Yeni nesil Smart Batarya teknolojisi, enerji kullanımını optimize ederek batarya ömrünü uzatıyor ve kullanıcıları gün boyu priz arama derdinden kurtarıyor. Böylece, uzaktan çalışanlar ve öğrenciler diledikleri her yerde verimli bir şekilde çalışabiliyor. Ayrıca Dolby Full Surround ses teknolojisine sahip modeller, iki adet 2W hoparlör ve mikrofon dizilimiyle yüksek kalitede ses iletimi de sağlıyor.

‘’Geleceğin ihtiyaçlarını bugünden karşılıyoruz"

Casper Pazarlamadan ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, yeni modellerle ilgili şunları söyledi:

"Casper olarak ürün geliştirme süreçlerimizin merkezine mühendislik, Ar-Ge ve kullanıcı deneyimini koyuyoruz. Nirvana X650 ve X750 modellerimizi de kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda en son teknolojiyle güncelledik. Yapay zeka destekli donanım, DDR5 RAM ve yeni nesil Intel işlemcilerle donatılan bu modeller, hem bugünün hem de geleceğin performans beklentilerini karşılıyor. Üstün mobilite ve enerji verimliliğiyle, kullanıcıların her an, her yerde kesintisiz performans deneyimi yaşamasını sağlıyoruz. Teknolojiyi en hızlı şekilde erişilebilir kılma vizyonumuz doğrultusunda, geleceğin ihtiyaçlarını bugünden karşılıyoruz."

Çoklu görevler hızlı ve kesintisiz hallediliyor

13. nesil Intel Core i3 1315U, i5 13420H, i7 13620H ve Series 2 Core 5 210H işlemci seçenekleri ile sunulan Nirvana X650 ve X750, performanstan ödün vermiyor. Kullanıcılar, ışık hızında işlem yapma ve çoklu görevleri aynı anda kesintisiz biçimde yürütme imkânı elde ediyor. 64GB’a kadar DDR5 5600 MHz RAM desteği ve PCIe 4.0 M.2 NVMe depolama ile yüksek hızda veri erişimi sağlanıyor. Gelişmiş grafik yetenekleri sayesinde güncel oyunları da rahatlıkla destekleyen bu modeller, hem iş hem de eğlence deneyimini üst seviyeye taşıyor. Ayrıca, gelişmiş soğutma teknolojisi sayesinde Nirvana X650 ve X750 modelleri, uzun süreli kullanımlarda bile ısınma yapmadan serin ve stabil performansla çalışıyor.

Görsel deneyimde: Canlı renkler, net görüntü, kesintisiz iletişim

Nirvana X650 ve X750 modelleri, 15.6 inçlik Full HD IPS ekranıyla kullanıcılarını yansımasız ve yüksek netlikte bir görüntü deneyimiyle buluşturuyor. 178 dereceye varan geniş görüş açısı ve anti-glare teknolojisi sayesinde uzun süreli kullanımlarda bile göz yormayan bir ekran konforu sağlanıyor. 250 NIT parlaklık seviyesiyle renkler daha canlı, görüntüler daha gerçek bir hal alıyor. Bu teknoloji, özellikle içerik üreticileri, tasarımcılar ve film izlemeyi seven kullanıcılar için büyük avantaj sağlıyor. 2MP çözünürlüklü kamerası ise, pazardaki birçok 1MP kameralı rakibine göre daha net ve kaliteli görüntü sunarak video konferanslarda profesyonel bir iletişim deneyimi yaşatıyor. Böylece Nirvana X650 ve X750, hem ofis hem de uzaktan çalışma senaryoları için ideal bir çözüm haline geliyor.

Wi-Fi 6 ve çoklu port seçenekleri

Modeller, Wi-Fi 6 teknolojisi sayesinde daha güçlü sinyal alımı, hızlı veri aktarımı ve kesintisiz internet bağlantısına kavuşturuyor. Cihazlar, 2 adet USB 3.2, 1 adet USB 2.0, 1 adet HDMI, 1 adet RJ45 Ethernet portu, 1 adet SD kart okuyucu ve şarj destekli 1 adet Type-C 3.0 portu gibi zengin bağlantı seçenekleriyle de donatılmış durumda. Type-C portu üzerinden şarj imkanı, mobil kullanımda ek adaptör ihtiyacını ortadan kaldırarak kullanıcıya ekstra kolaylık sağlıyor. Hem DC portu hem de Type-C üzerinden şarj edilebilme özelliği, farklı kullanım senaryolarında esnek ve pratik bir deneyim sunuyor.

Hafif, zarif ve taşınabilir tasarım

Modeller, sadece 1.6 kg ağırlığı ve 19.2 mm inceliğindeki kompakt gövdesiyle taşınabilirliği ön planda tutuyor. 180 derece açılabilen menteşe yapısı ve 5.6 mm’ye kadar inceltilmiş çerçeveleri sayesinde hem ergonomik hem de esnek bir kullanıma davet ediyor.

Metalik antrasit ve gece mavisi olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle satışa sunulan cihazlar, tasarımıyla da dikkat çekiyor. Gövdeyle uyumlu özel Q klavye ve yumuşak tuş yapısı, şıklık ve konforu bir arada sunarken günlük kullanımda estetikten ödün vermeyen bir deneyim vadediyor.