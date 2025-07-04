Hakkari Belediyesi itfaiye ekipleri, kent genelinde artan anız yangınlarına hızlı müdahalelerini sürdürüyor.

Son bir hafta içerisinde toplamda 10 ayrı anız yangınına müdahale eden ekipler, yangınların yerleşim alanlarına sıçramasını önleyerek büyük bir tehlikeyi bertaraf etti.

Son olarak Merzan Mahallesi’nde bulunan Güzel Sanatlar Lisesi’nin bahçesinde çıkan ot yangınına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, aynı gün Biçer Mahallesi’ndeki tarihi Kızıl Kümbet Mezarlığı’nda meydana gelen anız yangınını da kontrol altına aldı.

Yangınların çıkış nedeni henüz belirlenemezken, vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda kent genelinde yangınlara anında müdahale edildiği bildirildi. Hakkari Belediyesi, anız yakılmasının hem çevre hem de canlılar için büyük tehdit oluşturduğunu belirterek vatandaşları daha duyarlı olmaya çağırdı.