‘Yaşam için Doğrusu’ diyerek hayvan hakları konusunda duyarlılığı artırmayı hedefleyen projelerine devam eden CarrefourSA, 2015 yılından bu yana HayKonfed’le gerçekleştirdiği ‘Dost Hareketi’ projesi kapsamında desteklerine devam ediyor. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’ne özel düzenlenen etkinlikte ise CarrefourSA müşterileri ve çalışanları, sokak hayvanlarını soğuk kış günlerinde koruyacak kulübeler üretmek için bir araya geldi.

CarrefourSA’nın 2015 yılında Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonFed) ile başlattığı Dost Hareketi projesi, sokakta ve barınaklarda yaşayan sahipsiz hayvanlara destek sağlamayı sürdürüyor. Proje kapsamında son 9 yılda 50 bin adet özel tasarımlı alışveriş çantası satılarak projeye kaynak oluşturulurken; aynı zamanda 2 bin gönüllünün katılımıyla gerçekleştirilen 50’den fazla etkinlik sayesinde bugüne kadar yapılan mama dağıtımı 74 tona ulaştı.

“Sorumluluğumuz sadece doğa ve çevreyle sınırlı değil”

“CarrefourSA olarak, 67 ilde 1200’e yakın mağazamız, bayilerimiz de dahil olmak üzere 15 bin kişiye ulaşan kadromuzla sorumluluğumuz sadece doğaya, çevreye ve tüketiciye değil. Hayvan dostu marka anlayışıyla hayatımızın bir parçası olan patili dostlarımıza karşı da sorumluluğumuz var.” diyen CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu, “CarrefourSA olarak hayvan dostlarımız için de ‘doğrusu’nu yapmaya devam ediyoruz. 2015 yılından bu yana HayKonFed ile yürüttüğümüz Dost Hareketi’nde mağazalarımızda yer alan yenilebilir tüketim ürünlerinin sokaktaki dostlarımıza ulaşmasını sağlarken, düzenlediğimiz kampanyalarla müşterilerimizin de bu hareketin bir parçası olmasını ve farkındalık kazanmasını hedefliyoruz. Böylelikle hem sokak hayvanlarının temiz gıdaya ulaşmasına yardımcı oluyor hem de taze gıdaların atığa dönüşmesini engelleyerek faydalı bir şekilde kullanılmasını sağlıyoruz. Bunların yanı sıra CarrefourSA, HayKonFed çanta satışlarından elde edilen gelirle de HayKonFed’e destek veriyoruz” dedi.

Sokak hayvanları için kulübeler hazırladılar

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’ne özel olarak CarrefourSA İstinye mağazasında düzenlenen dayanışma etkinliğinde ise müşteriler ve çalışanlar sokak hayvanları için bir araya geldi. Etkinlik boyunca yapılan kulübeler, CarrefourSA çalışanları ve gönüllü müşteriler tarafından yaşadıkları bölgelere bırakılarak sokak hayvanlarına ulaştırılacak. Yapılan açıklamaya göre; CarrefourSA sokak hayvanlarının beslenmesine katkı sağlamak için pet ürünlerinde geçerli 1 alana 1 bedava kampanyasıyla, müşterilerinin de bu ürünlere uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlıyor.