Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, 500’üncü bayisini İstanbul’da açtı. Marka, Türkiye’nin farklı illerinde ’Yeni Nesil Market’ anlayışını yaygınlaştırmaya devam ediyor.

Organize gıda perakende sektörünün önde gelen markalarından CarrefourSA, 2020 yılında hayata geçirdiği bayilik sisteminde esnaf ve girişimcilerle büyümeye devam ediyor. Küçük ve orta ölçekte esnaf ve girişimcilere, CarrefourSA güvencesiyle ticaret yapma imkânı sunduğu bayilik sisteminde CarrefourSA’nın 500’üncü bayisi İstanbul’da açıldı. Açılışta konuşan CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu, “Şirket olarak 30 yıllık deneyim ve tecrübemizle organize perakende sektöründe değişim ve dönüşüm ile gelişime öncülük ediyor, perakendenin bugününü olduğu kadar geleceğini de kurgulamaya devam ediyoruz. Yeni mağaza açılışlarımızı gerçekleştirirken aynı zamanda küçük esnaf ve girişimciyi oyuna dahil ettiğimiz bayilik sistemimizle de büyümeye devam ediyoruz. CarrefourSA’da tüm paydaşları besleyebildiğimiz, birlikte büyüyebildiğimiz bir sistem kurgusu var.

Bayilik sistemi hem organize gıda perakende sektörü hem de Türkiye ekonomisi için önemli. Bayilik sistemini organize gıda perakende sektöründe bu şekilde ilk biz hayata geçirdik. Bu sistemle tüketicilerimizin markamızın kalitesi ve deneyimine erişimini kolaylaştırırken, yerli girişimciye karlı bir yatırım imkânı, bulundukları bölgeye ise istihdam fırsatı sağlıyoruz. Sektörümüzün geleceği ve sürdürülebilirliği için öncülük yaptığımız bayilik sisteminin en büyük avantajı ise esnaf ve girişimcinin hem uluslararası Carrefour hem de Sabancı markasının gücünü arkasında hissetmesi.

“Yeni mağaza yatırımlarıyla birlikte, küçük esnaf ve girişimciyi de oyuna dahil ettiğimiz bayilik sistemimizle büyümeye devam ediyoruz” diyen Kartallıoğlu şöyle devam etti: “2020 yılında hayata geçirdiğimiz bu sisteme toplumsal cinsiyet eşitliği bakışımızı da yansıtıyoruz. Şirket olarak ülkemizde kadınların ekonomik hayata katılımını ve güçlenmesini önceliklerimiz arasında görüyoruz. Şu anda bayilik sistemimizde bulunan kadın bayi sayımız 60. Önümüzdeki dönemde de bu sayının artması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sahip olduğumuz güçlü marka imajını, modern ve doğru ticaretin nasıl yapılması gerektiğine dair bilgi birikimimizi, çalıştığımız binlerce tedarikçimizden kaynaklanan gücümüzü, yıllardır yatırım yaptığımız tedarik zinciri ve dijital altyapımızı tüm esnafımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Yeni nesil esnafların sayısı artıyor

2020 yılından bu yana şirket olarak hizmet verdikleri 67 ilin 65’inde bayilik sisteminin büyüdüğünü ve bugün 500 bayiye ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen CarrefourSA İcra Kurulu Üyesi Bulut Batum ise şunları söyledi: “Bilgi birikimimiz, lojistik ağımız, pazarlama ve dijital teknoloji altyapımızla esnafımız CarrefourSA markası altında ailemizin bir parçası oluyor. Dijitalleşmeyle birlikte yeni nesil esnaflar için önemli bir seçenek sunuyoruz. Ürün ve stok yönetimi, IT alt yapısı, lojistik, tasarım ve muhasebe dahil tüm konularda esnafımıza destek vererek, bulunduğu bölgede doğru ürünü, markamızın kalite ve güvencesiyle tüketiciye sunmasını sağlıyoruz. Bunun yanı sıra şirket olarak sahip olduğumuz güçlü satın alma yapımız sayesinde, bayilerimiz ürün tedariğini çok daha uygun fiyatlarla sağlayabiliyor.

Şirket olarak büyüme planlarımızı bayilik sistemi üzerine kuruyoruz. Sistemi daha da büyütmek için Bayilik Buluşmaları ile Türkiye’nin farklı illerindeki potansiyel bayi adaylarımızla bir araya geliyoruz. Bakkal ya da küçük marketlerde artık yönetim ikinci neslin eline geçiyor. İkinci nesil, dijitalleşme ve trendleri yakalama konusunda oldukça hevesli. Aynı zamanda sıfırdan girişimle bayi olmak isteyenler de markamızı tercih ediyor. Bayilik sistemini hayata geçirdiğimiz her bölgede çok dikkatli davranıyoruz. Ölçüm kriterlerimiz doğrultusunda uzman ekiplerimiz saha araştırması gerçekleştiriyor ve yatırımcının önerdiği lokasyonun uygunluğuna karar veriyor, bayilik kriterlerimize uygun bulunan talepleri sisteme dahil ediyoruz. Bu çalışmalarla bayilerimizin kazancını da koruyor, kazan-kazan sistemiyle bayilerimizle birlikte büyüyoruz” dedi.