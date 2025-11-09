Hatay’da iki motosikletin çarpışmasıyla yaşanan kazada sürücülerin yere savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesi’nde yaşandı. Sokak kesişiminde iki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüleri yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anıysa çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; motosikletlerin sokak kesişiminde çarpıştığı ve sürücülerin yere savrulduğu görüldü.